Zvolen 12. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Miroslav Mucha zamieril z Liberca na hosťovanie do Zvolena. HKM by mal byť k dispozícii už v piatkovom stretnutí 9. kola Tipos extraligy proti Banskej Bystrici.



Dvadsaťšesťročný útočník odohral za Liberec v tomto ročníku českej extraligy štyri stretnutia bez bodového zápisu. Do tímu prišiel pred sezónou z americkej univerzitnej súťaže NCAA. "Z dôvodu naplnenej kvóty cudzincov sme dočasne uvoľnili Mira Muchu do Zvolena. Jeho výkony budeme sledovať a nevylučujeme, že sa k nám ešte tento rok vráti," uviedol podľa oficiálnej webstránky Liberca tréner tímu Filip Pešán.



Mucha má na konte aj osem štartov a dva góly v reprezentačnom A-tíme Slovenska.