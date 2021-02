Muchová do osemfinále dvojhry, Plíšková rozmlátila raketu

Ženy - dvojhra - 3. kolo:

Elise Mertensová (Belg.-18) - Belinda Benčičová (Švajč.-11) 6:2, 6:1,

Karolína Muchová (ČR-25) - Karolína Plíšková (ČR-6) 7:5, 7:5,

Jelina Svitolinová (Ukr.-5) - Julia Putincevová (Kaz.-26) 6:4, 6:0,

Jessica Pegulová (USA) - Kristina Mladenovičová (Fr.) 6:2, 6:1,

Jennifer Bradyová (USA-22) - Kaja Juvanová (Slov.) 6:1, 6:3,

Donna Vekičová (Chor.-28) - Kaia Kanepiová (Est.) 5:7, 7:6 (2), 6:4

Melbourne 13. februára (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V 3. kole ako turnajová dvsdsaťpäťka vyradila šiestu nasadenú krajanku Karolínu Plíškovú 7:5, 7:5. V druhom sete otočila z 0:5.citoval portál idnes.cz slová Muchovej, ktorá postúpila medzi elitnú šestnástku na podujatí veľkej štvorky tretíkrát v kariére.Plíšková bola už v priebehu prvého setu frustrovaná a viackrát hodila o zem raketu. Po skončení úvodného dejstva zamierila do šatne, kde rozmlátila raketu a empajrová rozhodkyňa Alison Hughesová ju za to penalizovala odňatím fiftínu.bránila sa bývalá svetová jednotka. Hughesová jej však oponovala.Do osemfinále postúpila aj Ukrajinka Jelina Svitolinová. Nasadená päťka zdolala Kazašku Juliu Putincevovú 6:4, 6:0.