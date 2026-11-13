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Muchová nenastúpila proti Andrejevovej pre zažívacie problémy
Česká tenistka už nemala nádej na postup zo skupiny.
Autor TASR
Indian Wells 13. novembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová nenastúpila na večerný zápas proti Mire Andrejevovej na MS WTA Tour v kalifornskom stredisku Indian Wells, ktorý sa mal začať o 21.00 h. Muchová sa odhlásila pre zažívacie problémy. Česká tenistka už nemala nádej na postup zo skupiny.
Jej miesto zaujme náhradníčka Diana Šnajderová, ktorá v ruskom súboji nastúpi proti istej víťazke skupiny Andrejevovej. Devätnásťročná šampiónka tohtoročného Roland Garros sa v sobotňajšom semifinále stretne s Jessicu Pegulovou. „Bohužiaľ musím z dnešného zápasu kvôli zažívacím problémom odstúpiť. Takto som sezónu zakončiť nechcela, ale môžem byť pyšná na veľa vecí a už sa teším na budúci rok," uviedla tridsaťročná Češka vo vyhlásení.
V druhom súboji medzi Arynou Sobolenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.
Jej miesto zaujme náhradníčka Diana Šnajderová, ktorá v ruskom súboji nastúpi proti istej víťazke skupiny Andrejevovej. Devätnásťročná šampiónka tohtoročného Roland Garros sa v sobotňajšom semifinále stretne s Jessicu Pegulovou. „Bohužiaľ musím z dnešného zápasu kvôli zažívacím problémom odstúpiť. Takto som sezónu zakončiť nechcela, ale môžem byť pyšná na veľa vecí a už sa teším na budúci rok," uviedla tridsaťročná Češka vo vyhlásení.
V druhom súboji medzi Arynou Sobolenkovou a Elinou Svitolinovou vzíde semifinálová súperka pre ďalšiu Češku Lindu Noskovú.