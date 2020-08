Muchová postúpila do 2. kola turnaja WTA v New Yorku

dvojhra - 1. kolo:



Maria Sakkariová (Gréc.-13) - Cori Gauffová (USA) 6:1, 6:3,

Veronika Kudermetovová (Rus.) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 5:7, 6:3, 7:5,

Jekaterina Alexandrovová (Rus.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-8) 7:5, 7:6 (6),

Kristina Mladenovicová (Fr.) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:4,

Bernarda Perová (USA) - Heather Watsonová (V. Brit.) 6:1, 3:6, 6:3,

Alize Cornetová (Fr.) - Caty McNallyová (USA) 6:0, 6:4,

Victoria Azarenková (Biel.) - Donna Vekičová (Chor.-15) 6:2, 6:3,

Dajana Jastremská (Ukr.-16) - Venus Williamsová (USA) 5:7, 6:2, 7:5,

Karolína Muchová (ČR) - Ann Liová (USA) 6:4, 6:4,

Amanda Anisimovová (USA) - Alison Riskeová (USA-11) 6:3, 6:3

New York 23. augusta (TASR) - Ruská tenistka Jekaterina Alexandrovová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V úvodnom kole vyradila ôsmu nasadenú Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 7:6 (6). Češka Karolína Muchová zdolala domácu Američanku Ann Liovú dva razy 6:4.