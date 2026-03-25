Streda 25. marec 2026
Muchová postúpila do semifinále turnaja v Miami

Na snímke česká tenistka Karolína Muchová. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Autor TASR
Miami 24. marca (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. V pozícii trinástej nasadenej hráčky zdolala vo štvrťfinále 10. nasadenú Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:5 a 7:6.



ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Karolína Muchová (ČR-13) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:5, 7:6 (5)
