Muchová postúpila do semifinále turnaja v Miami
Autor TASR
Miami 24. marca (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová sa prebojovala do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Miami. V pozícii trinástej nasadenej hráčky zdolala vo štvrťfinále 10. nasadenú Kanaďanku Victoriu Mbokovú 7:5 a 7:6.
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Karolína Muchová (ČR-13) - Victoria Mboková (Kan.-10) 7:5, 7:6 (5)
