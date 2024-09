Češka Muchová postúpila do semifinále US Open druhýkrát za sebou

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Karolína Muchová (ČR) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-22) 6:1, 6:4

New York 4. septembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová postúpila do semifinále grandslamového turnaja US Open. Nenasadená hráčka zdolala 22. nasadenú Beatriz Haddadovú Maiovú z Brazílie 6:1, 6:4. Muchová si v boji o finále zmeria sily s lepšou z dvojice Iga Swiateková - Jessica Pegulová. Duel nasadenej jednotky a turnajovej šestky je na programe v noci na štvrtok.Dôležitý bol už začiatok zápasu, keď česká hráčka v prvom geme odvrátila dva brejkbaly a v ďalšom geme po tuhom takmer desaťminútovom boji prelomila podanie súperky. To ju naštartovalo do ďalšieho priebehu a po pár minútach viedla 5:0. Hrozbu "kanára" síce Haddadová Maiová odvrátila, no prvé dejstvo prehrala jednoznačne 1:6. Druhý set mal vyrovnanejší priebeh, Brazílčanka zlepšila hru, napriek tomu mala Muchová duel vo svojich rukách. V siedmom geme brejkla súperku a duel doviedla do zdarného konca. Dvadsaťosemročná Češka si zahrá v semifinále grandslamu štvrtýkrát v kariére, na dvorcoch vo Flushing Meadows druhýkrát za sebou. Vo finále sa predstavila iba raz, v roku 2023 na antukovom Roland Garros. "," uviedla Muchová v rozhovore pre televíziu Eurosport.