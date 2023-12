Muchová pre zranenie zápästia vynechá Australian Open

Praha 28. decembra (TASR) - Česká tenistka Karolína Muchová vynechá úvodný grandslamový turnaj roka Australian Open. Dôvodom je pretrvávajúce zranenie zápästia, pre ktoré predčasne ukončila uplynulú sezónu.



"Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale zdravie musí byť na prvom mieste. Bolesť v zápästí sa mi vrátila uprostred prípravy. Preto som sa rozhodla odložiť začiatok novej sezóny a doliečiť si zranenie. Mojím cieľom je návrat na kurty vo vrcholnej forme," uviedla 27-ročná Muchová podľa agentúry AFP.



Ôsma hráčka svetového rebríčka si po prvý raz zranila zápästie na septembrovom US Open. Tam ju v semifinále vyradila neskoršia víťazka Coco Gauffová z USA. V uplynulej sezóne sa Muchová prebojovala až do finále na Roland Garros, kde podľahla Poľke Ige Swiatekovej. Aj vďaka tomuto výsledku sa posunula v rebríčku WTA zo 149. priečky až medzi najlepšiu desiatku.