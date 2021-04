Mudráka mrzel trpký koniec, Tirpák: Jedno oko sa smeje, druhé plače

Na snímke postupová radosť hráčov Popradu po víťazstve 3:1 v šiestom zápase semifinále Kaufland play off Tipos extraligy v hokeji HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce v Poprade 24. apríla 2021. Foto: TASR - František Iván

Na snímke hráč Michaloviec Marek Mašlonka si preberá bronzovú medailu po šiestom zápase semifinále Kaufland play off Tipos extraligy v hokeji HK Poprad - HK Dukla Ingema Michalovce v Poprade 24. apríla 2021. Foto: TASR - František Iván

Michalovce 25. apríla (TASR) - Prehrou 1:3 na ľade Popradu sa pre hokejistov Michaloviec skončila extraligová sezóna 2020/2021. Semifinálovú sériu mali nádejne rozohranú, viedli v nej 2:0, no ďalšie víťazstvá už nepridali.povedal manažér michalovskej Dukly Peter Tirpák.Hráči Michaloviec bojovali v šiestom zápase o vyrovnanie série na 3:3. "Kamzíkom" však nevrátili prehru z domáceho ľadu a prehrali 1:3.poznamenal asistent trénera Ivan Droppa.Z Popradu a Michaloviec sa stali najčastejší súperi sezóny. V súčte zápasov v príprave, Kaufland cupe, základnej časti extraligy a play off sa stretli až šestnásťkrát. Na konci nezvyčajne dlhej ságy boli radujúci sa Popradčania, ktorí otočili sériu, v ktorej prehrávali 0:2.uviedol Droppa.Michalovskí hráči neskrývali smútok z vypadnutia. Krátko po stretnutí dostali bronzové medaily, no radosť z cenného kovu chýbala.priznal obranca Dávid Mudrák. Náladu sklamaným Michalovčanom zlepšili fanúšikovia. Po návrate do Michaloviec čakali pri štadióne desiatky oslavujúcich priaznivcov a nechýbal ani transparentV kádri michalovského tímu nastali pred sezónou 2020/2021 výrazné hráčske zmeny a pribudlo doň viacero skúsených hokejistov. Hoci si fanúšikovia želali útok na titul, vedenie klubu hovorilo skôr o semifinálových ambíciách.povedal Tirpák.Michalovský tím mal napriek vyšším ambíciám vlažný vstup do sezóny, ktorý vyústil do viacerých hráčskych transferov aj výmeny trénera. Napokon "liečba" Tomekom Valtonenom zabrala. Pod fínskym trénerom sa mužstvo posunulo medzi ligovú špičku, zaujala aj trinásťzápasová víťazná séria. Ešte počas vyraďovacích bojov prišla z klubu informácia o predĺžení zmluvy so 40-ročným kormidelníkom.dodal Tirpák.