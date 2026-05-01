Mudryk sa odvolal na CAS v prípade dištancu za doping
Autor TASR
Lausanne 1. mája (TASR) - Ukrajinský futbalista Mychajlo Mudryk sa rozhodol odvolať sa na Športový arbitrážny súd (CAS) v prípade pozitívneho dopingového nálezu a štvorročnej stopky od anglickej Futbalovej asociácie (FA).
Dvadsaťpäťročný krídelník je od januára 2023 hráčom anglického klubu FC Chelsea, ale od decembra 2024 sa nepredstavil v súťažnom zápase. FA totiž obvinila Mudryka z porušenia antidopingových pravidiel v súvislosti s prítomnosťou a/alebo užívaním užívaním zakázanej látky.
Podľa agentúry AP si jednotlivé strany vymieňajú písomné stanoviská, zatiaľ nie je známy termín pojednávania. V prípade potvrdenia trestu sa Mudryk nepredstaví okrem iného na majstrovstvách Európy 2028. S Chelsea má platný kontrakt do roku 2031.
