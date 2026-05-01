Piatok 1. máj 2026
Mudryk sa odvolal na CAS v prípade dištancu za doping

.
Na archívnej snímke Mychajlo Mudryk. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Lausanne 1. mája (TASR) - Ukrajinský futbalista Mychajlo Mudryk sa rozhodol odvolať sa na Športový arbitrážny súd (CAS) v prípade pozitívneho dopingového nálezu a štvorročnej stopky od anglickej Futbalovej asociácie (FA).

Dvadsaťpäťročný krídelník je od januára 2023 hráčom anglického klubu FC Chelsea, ale od decembra 2024 sa nepredstavil v súťažnom zápase. FA totiž obvinila Mudryka z porušenia antidopingových pravidiel v súvislosti s prítomnosťou a/alebo užívaním užívaním zakázanej látky.

Podľa agentúry AP si jednotlivé strany vymieňajú písomné stanoviská, zatiaľ nie je známy termín pojednávania. V prípade potvrdenia trestu sa Mudryk nepredstaví okrem iného na majstrovstvách Európy 2028. S Chelsea má platný kontrakt do roku 2031.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA