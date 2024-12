Mudryk z Chelsea mal pozitívny dopingový nález

Londýn 17. decembra (TASR) - Ukrajinský futbalista Mychajlo Mudryk z FC Chelsea sa pokúsi dokázať svoju nevinu po pozitívnom dopingovom náleze. Anglická futbalová asociácia (FA) kontaktovala hráča v súvislosti s nepriaznivým výsledkom v rutinnom teste.



Dvadsaťtriročného krídelníka podľa agentúry DPA dočasne suspendovali po tom, čo analýza vzorky moču zistila prítomnosť zakázanej látky. Mudryk si údajne myslí, že nepriaznivý nález spôsobil kontaminovaný doplnok výživy. Hráčovu B-vzorku ešte netestovali.



"Je to pre mňa úplný šok, pretože som vedome nikdy nepoužil žiadne zakázané látky ani som neporušil žiadne pravidlá. Úzko spolupracujem so svojim tímom na vyšetrovaní toho, ako sa to vôbec mohlo stať. Viem, že som neurobil nič zlé a naďalej dúfam, že sa čoskoro vrátim na ihrisko. Vzhľadom na dôvernosť celého procesu teraz nemôžem povedať viac. Urobím to hneď, ako budem môcť," napísal Mudryk na sociálnej sieti. Ukrajinský reprezentant podľa agentúry DPA absolvoval predchádzajúce testy v auguste, ktoré dopadli dobre.



FA a Asociácia profesionálnych futbalistov sa sa k tejto záležitosti nevyjadrili. Chelsea vydala k incidentu krátke stanovisko. "Klub aj Mychajlo plne podporujú testovací program FA a všetci naši hráči vrátane neho sú pravidelne testovaní. Mychajlo potvrdil, že nikdy vedome nepoužil žiadne zakázané látky. Hráč aj klub budú teraz spolupracovať s príslušnými orgánmi," vyhlásil účastník Premier League.



Ukrajinský reprezentant hral za národný tím na uplynulých ME a predstavil sa aj v stretnutí proti Slovensku. Za Chelsea nastúpil naposledy 28. novembra v Európskej konferenčnej lige na pôde nemeckého Heidenheimu a v 86. minúte upravil na 2:0. Za priebežne druhý tím anglickej ligy nehral uplynulých päť zápasov vo všetkých súťažiach. Tréner Enzo Maresca povedal, že Mudrykovu absenciu spôsobila choroba.