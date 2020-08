Muguruzová má problémy s členkom, jej štart na US Open je otázny

New York 18. augusta (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová má problémy s členkom a nad jej štartom na grandslamovom turnaji US Open visí otáznik. Informoval o tom portál bbc.com. Rodáčka z Venezuely sa pre zranenie odhlásila z budúcotýdňového podujatia WTA v New Yorku, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť v Cincinnati.



US Open sa začne 31. augusta bez účasti šiestich hráčok elitnej svetovej desiatky. Pre obavy z koronavírusu sa rozhodli neštartovať vo Flushing Meadows svetová jednotka Austrálčanka Ashleigh Bartyová, dvojka rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová, Ukrajinka Jelina Svitolinová (5.), Holanďanka Kiki Bertensová (7.) i Švajčiarka Belinda Benčičová (8.). Pre zranenie kolena sa v New Yorku nepredstaví ani obhajkyňa titulu v ženskej dvojhre Kanaďanka Bianca Andreescuová - terajšia svetová šestka.