Mukiele by sa po zranení mohol vrátiť do zostavy PSG v septembri

Paríž 9. júla (TASR) - Futbalista parížskeho St. Germain Nordi Mukiele by sa po zranení zadného stehenného svalu mohol vrátiť do zostavy úradujúceho francúzskeho majstra začiatkom septembra. Informoval o tom portál lequipe.fr.



Dvadsaťpäťročný pravý krídelník patril veľkú časť uplynulej sezóny k oporám PSG, za ktorý odohral 25 ligových zápasov. Začiatkom marca mu však vystavilo stopku spomínané zranenie a odvtedy je na maródke. "V apríli absolvoval operáciu u špecialistu vo Fínsku, jeho návrat na trávniky však nechce lekársky tím PSG uponáhľať. Pri tomto type zranenia je dôležité kompletné doliečenie," uviedol lequipe.fr.



Mukiele prišiel do PSG vlani z Lipska. Okrem pravého krídla môže nastupovať aj v obrannej formácii.