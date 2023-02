Müller bude Bayernu k dispozícii v prvom osemfinále v Paríži

Mníchov 13. februára (TASR) - Útočník Thomas Müller bude futbalistom Bayernu Mníchov k dispozícii v utorkovom prvom osemfinálovom dueli Ligy majstrov na ihrisku Paríža St. Germain. V sobotu musel pre menšie zdravotné problémy striedať v polčase ligového súboja s Bochumom (3:0), no v pondelok už trénoval a s tímom odletel do Paríža.



Po zranení kolena je už v poriadku aj stredopoliar Ryan Gravenberch, mimo hry sú dlhodobo Manuel Neuer, Lucas Hernandez a Sadio Mane. "Musíme byť aktívni, energickí a ukázať ozajstnú mentalitu. Tak, ako sme to predvádzali v prvej polovici sezóny, keď sme vyhrali desať duelov za sebou. K tomu sa musíme vrátiť," uviedol pred cestou do Paríža športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič. "Takéto zápasy sú vrcholom života každého futbalistu a v nich treba ukázať, čo naozaj dokážete."