Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Šport

Müller dal svoj prvý gól za Vancouver, v nadstavení rozhodol z penalty

.
Thomas Muller (vpravo) a Kenji Cabrera z tímu Vancouver Whitecaps oslavujú po víťazstve Vancouveru nad St. Louis City v zápase MLS vo Vancouveri v Britskej Kolumbii v sobotu 23. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Müller posilnil kanadský klub v lete po tom, čo s ním Bayern Mníchov nepredĺžil zmluvu po 25 rokoch v metropole Bavorska.

Autor TASR
Vancouver 24. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller si v noci na nedeľu otvoril strelecký účet v zámorskej MLS. Tridsaťpäťročný ofenzívny univerzál pri svojom debute v základnej zostave Vancouveru Whitecaps zariadil víťazstvo svojho tímu proti St. Louis City 3:2. Müller sa strelecky presadil v 14. minúte nadstavenia druhého polčasu, čo bol najneskorší gól Whitecaps v klubovej histórii.

Svoj prvý presný zásah v novom pôsobisku zaznamenal z pokutového kopu. „Bol to pre mňa úžasný moment. Bol som pod tlakom, pretože pri penalte máte dobrú šancu skórovať. Ale čo sa stane ak miniete? Potom médiá píšu: ´Thomas Müller nepremenil penaltu´. Tento tlak mám rád a bolo veľmi príjemné streliť gól pred našimi fanúšikmi,“ citovala majstra sveta z roku 2014 agentúra DPA. Whitecaps sú momentálne na treťom mieste Západnej konferencie, čo by im zaručilo miestenku v play off.

Müller posilnil kanadský klub v lete po tom, čo s ním Bayern Mníchov nepredĺžil zmluvu po 25 rokoch v metropole Bavorska.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb