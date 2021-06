Müller je pripravený odohrať zápas s Anglickom

Herzogenaurach 26. júna (TASR) - Útočník nemeckej futbalovej reprezentácie Thomas Müller je pripravený odohrať utorkový osemfinálový šláger na ME 2020 proti Anglicku. V záverečnom stretnutí skupinovej fázy s Maďarskom (2:2) prišiel po problémoch s kolenom na ihrisko až v 67. minúte.



"Ak by som mal problémy, teraz by som netrénoval. V niektorých situáciách to ešte cítim, ale neobmedzuje ma to. Som dostatočne skúsený na to, aby som sa s tým vedel vyrovnať. Môžeme tento problém odložiť ad acta," povedal 31-ročný hráč Bayernu Mníchov pre agentúru DPA.



Nemci nastúpia proti Angličanom v utorok o 18.00 SELČ v londýnskom Wembley.