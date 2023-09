Müller je v nominácii Nemecka prvýkrát od vlaňajších MS v Katare

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller je v nominácii národného tímu prvýkrát od vlaňajších MS v Katare. Tréner Hansi Flick ho povolal na priateľské zápasy proti Japonsku (9.9.) a Francúzsku (12.9.). V tíme zrejme nahradí zraneného Niclasa Füllkruga z Borussie Dortmund. Ten bude s tímom, no jeho nasadenie v zápase je podľa informácií DPA otázne.



Flick predstavil nomináciu už minulý týždeň, no 33-ročný kanonier Bayernu Mníchov v nej chýbal tretíkrát za sebou. Nemecko má istú účasť na nadchádzajúcich ME ako hostiteľ, preto hrá namiesto kvalifikačných zápasov prípravné.



Müller sa v reprezentácii predstavil naposledy na decembrovom svetom šampionáte, keď Nemecko druhýkrát po sebe vypadlo v skupinovej fáze. V nedávnom období ho trápilo aj zranenie a vynechal časť predsezónnej prípravy Bayernu, v sobotu bol na pôde Borussie Mönchengladbach prvýkrát v základe.