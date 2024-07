Müller plánuje uzavrieť reprezentačnú kariéru

Berlín 11. júla (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller zrejme plánuje skončiť so svojou reprezentačnou kariérou. Podľa vlastných slov začal 34-ročný útočník zvažovať koniec v národnom tíme po štvrťfinálovej prehre so Španielskom (1:2) na domácich ME.



Stredopoliar Toni Kroos už po vypadnutí z európskeho šampionátu ohlásil koniec kariéry. Brankár Manuel Neuer zatiaľ tento krok len zvažuje. Müller debutoval v najcennejšom drese v marci 2010 a nazbieral 131 reprezentačných štartov, čím sa dostal na tretie miesto v historickom rebríčku za Lotharom Matthäusom (150) a Miroslavom Klosem (137). V roku 2014 získal s tímom zlato na MS v Brazílii.



Po neúspechu na MS 2018 v Rusku vtedajší tréner nemeckého výberu Joachim Löw vyradil z kádra Müllera spolu s Matsom Hummelsom a Jeromem Boatengom. Prvý menovaný sa do zostavy vrátil na ME 2020 a na tohtoročnom šampionáte odohral dva zápasy.



"Som presvedčený, že sa chce sústrediť len na Bayern Mníchov. Jeho kariéra a úspechy vo futbale zanechávajú obrovskú stopu. Thomas má za sebou úžasnú kariéru v národnom tíme a môže sa stať, že to bol jeho posledný zápas, ale neviem to s istotou," uviedol Matthäus v televízii Magenta, kde pôsobí ako komentátor pred druhým semifinále ME medzi Holandskom a Anglickom. Správu priniesla agentúra DPA.