Müller podľa denníka Bild predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov o rok

Mníchov 18. decembra (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller podľa denníka Bild predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2025. Tridsaťštyriročný ofenzívny univerzál po nedeľnom triumfe nad Stuttgartom (3:0) priznal, že hovoril s výkonným riaditeľom bavorského klubu Janom-Christianom Dressenom, no nie o zmluvných záležitostiach.



V novembri sa vyjadril, že chce pokračovať v kariére aj po skončení tejto sezóny. Motiváciou pre Müllera má byť aj to, že dejiskom finálového duelu Ligy majstrov bude v roku 2025 práve mníchovská Allianz aréna.



Müller oblieka dres Bavorov od mládežníckych kategórií a debutoval v roku 2008, odvtedy z klubu neodišiel a získal s ním všetky tituly v tomto období vrátane "treble" v rokoch 2013 a 2020. Za Mníchovčanov nastúpil dovedna na 684 duelov, v ktorých strelil 237 gólov a pripísal si 261 asistencií.