Müller sa po 25 rokoch lúčil s Mníchovom: Bude mi to chýbať

Mníchov 11. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov sa v Allianz Aréne oficiálne rozlúčil so svojím legendárnym útočníkom Thomasom Müllerom. Sobotný emotívny večer doplnili aj oslavy majstrovského titulu, ktorý si Bavori zabezpečili už minulý víkend.



Tridsaťpäťročný Müller nastúpil proti Mönchengladbachu (2:0) na svoj posledný domáci zápas v drese Bayernu. Z trávnika sa pobral v závere stretnutia za obrovského potlesku fanúšikov a po prevzatí majstrovskej trofeje sa so slzami v očiach prihovoril celému štadiónu. „Všetci sme vedeli, že tento moment príde. Aj ja som to vedel. A som veľmi šťastný, že sme dostali titul späť do Mníchova,“ uviedol podľa AP.



Pre Müllera to bol celkom 750. štart za A-tím Bayernu. S klubom, ktorý mu neponúkol nový kontrakt, sa v lete rozlúči po 25 rokoch. „Možno na to nazeráte ako na ťažký moment, ale na druhej strane je to pre mňa a mnoho ľudí pekné. To, že ste ma takto ocenili v klube, akým je Bayern, je jedinečné. Keď sa spätne pozriem na tých 25 rokov, strácam slová. Tento štadión je vždy plný, a je jedno proti komu sa hrá, či je streda alebo sobota, či prší alebo sneží. Mnohí závidia, že je to chrám a to je vďaka vám, fanúšikom,“ pokračoval Müller.



Nemecký útočník je Bayernu verný celú svoju profesionálnu kariéru. S klubom získal rekordných 13 ligových titulov a v rokoch 2013 a 2020 s ním vyhral aj prestížnu Ligu majstrov. „Bude mi to chýbať. Páčilo sa mi byť moderným gladiátorom, ale nie som smutný. Teším sa na to, čo príde, aj keď to bude len z polovice také dobré ako toto,“ uzavrel Müller.



V Mníchove pôsobí od roku 2000, do tamojšej akadémie prišiel vo veku 10 rokov. Najprv nastupoval za rezervu, debut v A-tíme absolvoval v roku 2008 pod vedením Jürgena Klinsmanna. V drese Bavorov odohral viac zápasov ako ktorýkoľvek iný hráč, strelil zaň 248 gólov a zaznamenal 274 asistencií. O svojich nasledujúcich krokoch ešte nerozhodol.