Müller si odbil premiéru v MLS, Vancouver remizoval 1:1
Dlhoročná opora Bayernu Mníchov krátko po príchode na ihrisko skórovala, no gól neplatil pre ofsajd.
Autor TASR
Vancouver 18. augusta (TASR) – Nemecký futbalista Thomas Müller absolvoval v nedeľu debut v zámorskej MLS. Tridsaťpäťročný útočník nastúpil v 61. minúte za Vancouver Whitecaps, ktorí remizovali s Houstonom Dynamo 1:1.
Dlhoročná opora Bayernu Mníchov krátko po príchode na ihrisko skórovala, no gól neplatil pre ofsajd. „Zmiešané pocity. Publikum bolo úžasné, ale výsledok je sklamaním,“ povedal majster sveta z roku 2014 podľa agentúry AFP.
Müllera privítalo 26.301 divákov. Whitecaps oficiálne predstavili svoju posilu vo štvrtok, po podpise kontraktu do roku 2025 s opciou na ďalšiu sezónu. Remíza udržala Vancouver na 3. mieste Západnej konferencie MLS so 46 bodmi. O vyrovnanie Houstonu sa v nadstavenom čase postaral Artur.
