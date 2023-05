Müller už neveril v titul Bayernu, Can z Dortmundu: Nebol nám súdený

Berlín 28. mája (TASR) - Dramatický finiš do poslednej sekundy a napokon jedenásty titul pre Bayern Mníchov v sérii prinieslo posledné kolo nemeckej Bundesligy. Hráči Borussie Dortmund v ňom nevyužili príležitosť ukončiť hegemóniu Bavorov a zlyhali v situácii, keď mali boj o prvenstvo vo svojich rukách.



"Asi nám to nebolo súdené," reagoval stredopoliar Borussie Emre Can po domácej remíze s Mainzom 2:2, ktorá znamenala opäť "iba" druhé miesto v súťaži. Dortmund naposledy vyhral bundesligovú korunu v roku 2012, odvtedy trvá dominancia Mníchovčanov.



Cesta Bayernu za celkovo 33. titulom nebola bez prekážok a už na prelome augusta a septembra 2022 to vyzeralo, že by Bundesliga mohla mať po dekáde nového majstra. Po víťazstve na ihrisku Bochumu 7:0 prišli tri remízy a následná prehra v Augsburgu znamenala trojbodovú stratu na v tej chvíli rozbehnutého lídra Borussiu. Mníchov sa postupne zdvihol, Dortmundu nedovolil výraznejší odskok po remíze 2:2 v prvom vzájomnom zápase (Borussia ju zachránila v nadstavenom čase). Nasledovalo šesť víťazstiev, no tri januárové remízy po sebe opäť dali šancu Dortmundu.



Marcová prehra v Leverkusene sa stala osudnou pre trénera Juliana Nagelsmanna, ktorého na lavičke Bayernu vystriedal Thomas Tuchel. Ako veľmi dôležitý sa následne ukázal vzájomný duel z 26. kola, v ktorom Bayern doma triumfoval 4:2. Keď to už vyzeralo, že obhajca si postráži cestu za ďalším prvenstvom, prišla domáca prehra s Lipskom v predposlednom kole, ktorá dala všetko do rúk Dortmundu. Ten mal na čele dvojbodový náskok a pri predpokladanom víťazstve Bayernu v Kolíne potreboval na spečatenie titulu domáce víťazstvo nad Mainzom - ten mal za sebou štyri prehry a Borussii podľahol v štyroch predošlých zápasoch. Favorit však nezvládol prvý polčas. Od 15. minúty prehrával gólom Hanche-Olsena, Sebastien Haller krátko na to nevyužil príležitosť vyrovnať, keď nedal penaltu a zásah Karima Onisiwa dostal Borussiu do ťažkej situácie (0:2). Domáci síce v druhom polčase dvakrát skórovali, no po vyrovnávajúcom góle Niklasa Süleho v 96. minúte im na ďalší nezostal čas. V tej chvíli už všetci na štadióne Dortmundu vedeli výsledok súčasne hraného zápasu v Kolíne, ktorý doma podľahol Bayernu 1:2. Borussia ešte v 81. minúte dostala šancu na titul, keď Ljubičič z penalty vyrovnal za Kolín na 1:1, ale gól striedajúceho 20-ročného stredopoliara Jamala Musialu z 89. minúty znamenal titul pre Mníchov. "Je to neuveriteľný moment. Vieme, že to nebola z našej strany dobrá sezóna. Ale teraz sme šťastní, že sme majstri," povedal Musiala.



"Zažiť takýto boj o titul je neuveriteľné. Druhá polovica sezóny bola chaotická, no nič to nemení na tom, že toto je úžasný moment. Dúfal som, že by sa nám to mohlo podariť, ale už som tomu veľmi neveril. Je to niečo, čo si budem pamätať do konca života," uviedol útočník Thomas Müller, pre ktorého je to rekordný 12. titul s Bayernom.



Podľa trénera Tuchela predstavoval priebeh zápasu proti Kolínu symbolické zhrnutie ligovej sezóny Bayernu: "Mali sme veľmi dobrý, dominantný začiatok. Vyplynul z toho pekný gól a zaslúžené vedenie. Všetko sme mali pod kontrolou a vypracovali sme si šance na zvýšenie náskoku. To sa nám však nepodarilo, do našej hry sa dostalo veľa chýb a nepresností. Inkasovali sme gól, ktorý nás mohol vyjsť veľmi draho. Ukázali sme však ideálnu reakciu, keď Jamal (Musiala) strelil mimoriadne dôležitý gól. Je to niečo neopísateľné. Som rád za hráčov a za všetkých ľudí z klubu, ktorí si zaslúžia toto prvenstvo," citovala Tuchela klubová stránka.



Nečakane, bezprostredne po spečatení titulu, Bayern informoval, že športový riaditeľ Hasan Salihamidžič a aj generálny riaditeľ Oliver Kahn skončili vo funkciách. Kahna nahradil doterajší podpredseda predstavenstva Jan-Christian Dreesen, o nástupcovi Salihamidžiča klub zatiaľ nerozhodol. "Rozhodnutie rozísť sa s Oliverom Kahnom bolo pre dozornú radu všetko, len nie jednoduché. Vzhľadom na celkový vývoj sme však dospeli k potrebe zmeny. Radi by sme poďakovali Oliverovi za jeho odhodlanie, nápady a za všetko, čo sme spolu dosiahli. V FC Bayern vždy zostane veľkou postavou," povedal šéf klubu Herbert Hainer.



Dortmund napokon v poslednom kole nezúročil nádejnú situáciu v tabuľke a štvrtýkrát za uplynulých päť sezón obsadil 2. miesto. "Ani neviem, čo by som k tomu povedal. Boli sme k tomu veľmi blízko a napokon nám chýbal jeden gól. Išli sme za tým, mali sme šance, ale asi nám to nebolo súdené," povedal Can. Tréner Borussie Edin Terzič uznal kvality Bayernu, "Keď ste po 34 zápasoch na vrchole, zaslúžite si to - bez ohľadu na to, ako sa to stalo. Gratulujem FC Bayern," odkázal do Kolína, no zároveň ho mrzela premárnená príležitosť Borussie: "Celý tím, celé mesto verili v naše víťazstvo. Začali sme dobre, no po prvom inkasovanom góle sme sa dostali dole a po druhom bolo vidieť, že odrazu bolo pre nás ťažké hrať s loptou. Potrebovali sme čas, aby sme sa znovu naštartovali. Robili sme všetko možné, až do konca sme sa snažili o víťazstvo. Dnes ste však mohli vidieť, aký tvrdý môže byť tento šport. Je to mimoriadne bolestivé, táto sezóna nemala pre nás šťastný koniec. Bez ohľadu na to, ako to dnes bolí, bude táto sezóna predstavovať motiváciu do ďalšej. Boli sme blízko titulu, chýbal nám jeden gól. Najmä v druhej polovici sezóny sme boli na dobrej ceste. Verím, že jedného dňa príde odmena."