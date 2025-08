Müller v utorok naplno trénoval s Bayernom, chystá sa na MLS

Mníchov 5. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller sa v utorok zapojil do plného tréningu s tímom Bayernu Mníchov, kde si udržiava kondíciu pred očakávaným prestupom do klubu zámorskej MLS Vancouver Whitecaps.



Účasť 35-ročného útočníka na tréningu potvrdil hovorca bavorského klubu. Zábery nemeckej Sky zachytili Müllera pri tréningu so svojimi bývalými spoluhráčmi. Už v predchádzajúcom týždni absolvoval individuálnu prípravu v tréningovom centre Bayernu. Podľa klubu nie je zatiaľ jasné, či bude v spoločných tréningoch pokračovať aj v ďalších dňoch.



Müller opustil Bayern počas tohto leta po 25 rokoch, počas ktorých získal množstvo domácich i európskych trofejí vrátane triumfu v Lige majstrov a treble v rokoch 2013 a 2020. Vedenie klubu mu neponúklo predĺženie kontraktu.



Podľa viacerých medializovaných správ je prestup do kanadského klubu Vancouver Whitecaps prakticky dohodnutý, pričom zostáva doladiť už len administratívne detaily. Sám Müller v nedávnom videu s kovbojskou tematikou naznačil, že sa chystá „na cestu za oceán“. Informácie priniesla agentúra DPA.