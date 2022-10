Müller začal trénovať s tímom Bayernu, možno nastúpi už v Barcelone

Mníchov 25. októbra (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller začal opäť trénovať s tímom Bayernu Mníchov a mohol by nastúpiť vo štvrtkovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony. Nemecký majster má postup do vyraďovacej fázy už zaistený.



Müller mal v predchádzajúcom období problémy s chrbtom a sobotný ligový duel v Hoffenheime (2:0) vynechal pre brušnú príhodu. Proti Barcelone absolvoval osem zápasov, v ktorých strelil rovnaký počet gólov, pričom sedem duelov bolo víťazných.



Kataláncom hrozí druhé vypadnutie v skupinovej fáze LM po sebe a s Bayernom prehrali päť predošlých stretnutí. Výkonný riaditeľ hostí Oliver Kahn však súpera nepodceňuje, cieľ je prvé miesto v C-skupine. "Je to veľký klub a veľký tím, odohrali sme množstvo vzájomných duelov, očakávame teda veľký zápas," uviedol Kahn pre DPA.



Tréner Julian Nagelsmann sa bude musieť zaobísť bez brankárskej jednotky Manuel Neuera, ktorý sa stále zotavuje zo zranenia ramena. Jeho návrat je reálny až v sobotnom ligovom zápase proti Mainzu.