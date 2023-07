Müllera trápi bedrový kĺb, možno vynechá turné Bayernu v Ázii

Mníchov 20. júla (TASR) - Thomas Müller z Bayernu Mníchov má problémy s bedrovým kĺbom a musel odložiť návrat do tréningu. Tridsaťtriročný ofenzívny futbalista možno vynechá nadchádzajúci predsezónny výlet tímu do Ázie.



"Bude to tesné. Momentálne zvažujeme, či má zmysel zamerať sa na jeho rekonvalescenciu tam, alebo či máme v Mníchove viac zdrojov a príležitostí, aby sa mohol naplno zapojiť do tímového tréningu po návrate z Ázie," citovala trénera Bayernu Thomasa Tuchela agentúra DPA.



Müller opustil tréningový kemp v Rottach-Egerne začiatkom týždňa a trénoval individuálne. Problémy s bedrovým kĺbom ho trápili aj počas minuloročných MS v Katare. Bayern bude v Ázii od pondelka 3. augusta a odohrá priateľské zápasy v Tokiu a Singapure.