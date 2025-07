Müllerov najpamätnejší moment v Bayerne je gól vo finále LM 2012

Mníchov 1. júla (TASR) - Nemecký futbalista Thomas Müller si krátko pred odchodom z Bayernu Mníchov zaspomínal na najlepšie momenty v drese rekordného nemeckého majstra a za ten najpamätnejší označil svoj gól vo finále Ligy majstrov v roku 2012 do siete londýnskej Chelsea.



Müller vtedy poslal svoj tím hlavou do vedenia v 82. minúte, no už o päť neskôr vyrovnal Didier Drogba a anglický tím napokon vyhral v jedenástkovom rozstrele 4:3. Finále sa hralo na domovskom štadióne Bayernu v Allianz Aréne. „Bol to najšialenejší moment. Bola to jednoducho explózia, na štadióne, v meste. Bol to najintenzívnejší okamih v mojej kariére,“ povedal tridsaťpäťročný útočník pre televíziu CBS. Jeho radosť však onedlho vystriedalo sklamanie, keď Chelsea vyhrala rozstrel: „Nálada bola veľmi hlboko, hlbšie ako hlboko. Bol to pre nás veľký pád.“



Bayern si to vynahradili o rok neskôr, keď v nemeckom finále vo Wembley zdolali Borussiu Dortmund 2:1. Müller si zopakoval radosť aj v roku 2020, okrem toho získal v bavorskom tíme aj trinásť titulov v bundeslige, šesťkrát nemecký pohár, osemkrát superpohár a dvakrát vyhral aj superpohár UEFA a MS klubov. S nemeckou reprezentáciou vyhral MS v roku 2014.



Za Bayern odohral dokopy 755 zápasov, v ktorých strelil 250 gólov a na ďalších 276 prihral. S klubom sa rozlúči počas prebiehajúcich MS klubov, Mníchovčanov čaká vo štvrťfinále Paríž Saint-Germain. Müllerovi vyprší kontrakt 31. júla a klub mu nový neponúkol.