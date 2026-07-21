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Muňoz chce proti CSKA 1948 kontrolovať hru: Máme ho nasledovaného
Trnavčania vstúpia do sezóny 2026/2027 na Štadióne Antona Malatinského, duel má úvodný výkop o 20.30 h.
Autor TASR
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Trnava 21. júla (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava chcú v stredajšom úvodnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy kontrolovať všetky fázy hry a využiť najmä nedostatky súpera pri prechode do obrany. Tréner tímu Antonio Muňoz považuje bulharský klub CSKA 1948 Sofia za kvalitného protivníka, ktorý je silný na lopte. „Andelom“ by mohla pomôcť aj domáca kulisa, do utorkového popoludnia bolo predaných približne 7500 vstupeniek.
Trnavčania vstúpia do sezóny 2026/2027 na Štadióne Antona Malatinského, duel má úvodný výkop o 20.30 h. „Pripravujeme sa klasicky, ako na každý iný zápas. Súpera máme nasledovaného, či už v prípravných zápasoch, alebo aj teraz cez víkend odohrali prvý súťažný zápas. Pokúsime sa využiť ich slabiny. Taktiež poznáme ich silné stránky, takže sa budeme snažiť urobiť všetko pre to, aby sme boli pripravení a aby sme kontrolovali všetky fázy hry,“ uviedol Muňoz na utorkovej tlačovej konferencii. „Všetci sa na ten zápas tešíme. Vieme, že tie európske zápasy sú špeciálne, hlavne tu v Trnave, takže kabína je dobre naladená. Verím, že zajtra podáme dobrý výsledok a odvezieme si dobrý výsledok do odvety,“ povedal o štarte sezóny stredopoliar Erik Sabo.
Španielsky kouč považuje za najväčšiu slabinu bulharského tímu prechod do obrany, detaily však už pred zápasom prezrádzať nechcel. Informácie o súperovi získal aj od ľavého obrancu Juanmiho Carriona, ktorý prišiel do Trnavy práve zo Sofie: „Na nejaké základné veci som sa ho spýtal, ale nešiel som do hĺbky. Myslím si, že o nich máme dobré informácie. Samozrejme, rozprávali sme sa o detailoch, ale súpera sme sledovali už predtým, ako Juanmi prišiel.“
Oba tímy sa stretli počas januárovej prípravy. Spartak vtedy viedol 1:0, duel sa však napokon nedohral pre nepriaznivé počasie. „Odvtedy vymenili trénera, trochu teda pozmenili štýl hry. Ale mužstvo sa veľmi nezmenilo, povedal by som, že 80 percent hráčov je tých istých. Ten tím má kvalitu, sú dobrí na lopte, takže sa na to musíme pripraviť,“ vyhlásil Muňoz. „Ako povedal tréner, ten tím sa veľmi nezmenil. Akurát vymenili trénera, ale myslím si, že sme na nich dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek alebo tým, ako sa prezentujú. Budeme sa snažiť hrať náš kombinačný futbal, budeme chcieť držať loptu. A myslím si, že keď príde okolo 10-tisíc ľudí, že vytvoria takú atmosféru a že podáme taký výkon, akým by sme sa chceli prezentovať. Verím, že ten výsledok bude dobrý,“ nadviazal na slová trénera Sabo.
Pre 36-ročného kormidelníka pôjde o prvý zápas v európskej pohárovej súťaži na lavičke Spartaka. Výnimočnosť duelu vníma najmä v súvislosti s domácim prostredím: „Cítim sa ako inokedy. Samozrejme, je to špeciálne pred domácimi fanúšikmi a myslím si, že bude dobrá atmosféra. Takže toto je výnimočné.“ V nedeľu večer ho potešil triumf španielskej reprezentácie na majstrovstvách sveta, pracovné povinnosti mu však nedovolili výsledok výraznejšie osláviť. „Po finále som šiel rovno spať, lebo na druhý deň sme mali tréning. Zameriavam sa na svoju prácu. Samozrejme, som šťastný, ale na oslavy nebol čas,“ konštatoval Muňoz.
Podľa Saba môže mužstvu pomôcť aj víťazná generálka proti Besiktasu Istanbul (3:2), ktorou uzavrelo šesťzápasovú letnú prípravu: „To víťazstvo sa ráta, Besiktas je veľkoklub, či už v Turecku alebo aj v Európe. Určite to povzbudilo celý tím do ďalších bojov. A verím, že keď podáme rovnaký alebo ešte lepší výkon, že ten výsledok bude dobrý.“
Tretí tím uplynulého ročníka Niké ligy si počas leta prešiel výraznými zmenami. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov a deväť nových prišlo. Sabo považuje za výhodu najmä dravosť mladších futbalistov. „Až v tých zápasoch sa ukáže, v čom budeme silnejší. Ale prišli mladší hráči, dravejší, takže oni sa budú chcieť určite ukázať už zajtra. Noví hráči zapadli do kolektívu dobre, tam nebol problém. Takže verím, že prinesú niečo nové, či už do kabíny alebo na ihrisku. A verím, že sa im podarí nahradiť tých hráčov, ktorí odišli a budú ešte lepším prínosom pre mužstvo,“ povedal o obmene kádra 34-ročný stredopoliar.
Trnavčania vstúpia do sezóny 2026/2027 na Štadióne Antona Malatinského, duel má úvodný výkop o 20.30 h. „Pripravujeme sa klasicky, ako na každý iný zápas. Súpera máme nasledovaného, či už v prípravných zápasoch, alebo aj teraz cez víkend odohrali prvý súťažný zápas. Pokúsime sa využiť ich slabiny. Taktiež poznáme ich silné stránky, takže sa budeme snažiť urobiť všetko pre to, aby sme boli pripravení a aby sme kontrolovali všetky fázy hry,“ uviedol Muňoz na utorkovej tlačovej konferencii. „Všetci sa na ten zápas tešíme. Vieme, že tie európske zápasy sú špeciálne, hlavne tu v Trnave, takže kabína je dobre naladená. Verím, že zajtra podáme dobrý výsledok a odvezieme si dobrý výsledok do odvety,“ povedal o štarte sezóny stredopoliar Erik Sabo.
Španielsky kouč považuje za najväčšiu slabinu bulharského tímu prechod do obrany, detaily však už pred zápasom prezrádzať nechcel. Informácie o súperovi získal aj od ľavého obrancu Juanmiho Carriona, ktorý prišiel do Trnavy práve zo Sofie: „Na nejaké základné veci som sa ho spýtal, ale nešiel som do hĺbky. Myslím si, že o nich máme dobré informácie. Samozrejme, rozprávali sme sa o detailoch, ale súpera sme sledovali už predtým, ako Juanmi prišiel.“
Oba tímy sa stretli počas januárovej prípravy. Spartak vtedy viedol 1:0, duel sa však napokon nedohral pre nepriaznivé počasie. „Odvtedy vymenili trénera, trochu teda pozmenili štýl hry. Ale mužstvo sa veľmi nezmenilo, povedal by som, že 80 percent hráčov je tých istých. Ten tím má kvalitu, sú dobrí na lopte, takže sa na to musíme pripraviť,“ vyhlásil Muňoz. „Ako povedal tréner, ten tím sa veľmi nezmenil. Akurát vymenili trénera, ale myslím si, že sme na nich dobre pripravení. Mali sme veľa videí, či už zo štandardiek alebo tým, ako sa prezentujú. Budeme sa snažiť hrať náš kombinačný futbal, budeme chcieť držať loptu. A myslím si, že keď príde okolo 10-tisíc ľudí, že vytvoria takú atmosféru a že podáme taký výkon, akým by sme sa chceli prezentovať. Verím, že ten výsledok bude dobrý,“ nadviazal na slová trénera Sabo.
Pre 36-ročného kormidelníka pôjde o prvý zápas v európskej pohárovej súťaži na lavičke Spartaka. Výnimočnosť duelu vníma najmä v súvislosti s domácim prostredím: „Cítim sa ako inokedy. Samozrejme, je to špeciálne pred domácimi fanúšikmi a myslím si, že bude dobrá atmosféra. Takže toto je výnimočné.“ V nedeľu večer ho potešil triumf španielskej reprezentácie na majstrovstvách sveta, pracovné povinnosti mu však nedovolili výsledok výraznejšie osláviť. „Po finále som šiel rovno spať, lebo na druhý deň sme mali tréning. Zameriavam sa na svoju prácu. Samozrejme, som šťastný, ale na oslavy nebol čas,“ konštatoval Muňoz.
Podľa Saba môže mužstvu pomôcť aj víťazná generálka proti Besiktasu Istanbul (3:2), ktorou uzavrelo šesťzápasovú letnú prípravu: „To víťazstvo sa ráta, Besiktas je veľkoklub, či už v Turecku alebo aj v Európe. Určite to povzbudilo celý tím do ďalších bojov. A verím, že keď podáme rovnaký alebo ešte lepší výkon, že ten výsledok bude dobrý.“
Tretí tím uplynulého ročníka Niké ligy si počas leta prešiel výraznými zmenami. Z mužstva odišlo dvanásť hráčov a deväť nových prišlo. Sabo považuje za výhodu najmä dravosť mladších futbalistov. „Až v tých zápasoch sa ukáže, v čom budeme silnejší. Ale prišli mladší hráči, dravejší, takže oni sa budú chcieť určite ukázať už zajtra. Noví hráči zapadli do kolektívu dobre, tam nebol problém. Takže verím, že prinesú niečo nové, či už do kabíny alebo na ihrisku. A verím, že sa im podarí nahradiť tých hráčov, ktorí odišli a budú ešte lepším prínosom pre mužstvo,“ povedal o obmene kádra 34-ročný stredopoliar.