SMRŤ PO PÁDE NA TOUR DE JURA: Cyklista zomrel na následky infekcie
Šesť dní po páde skonal v nemocnici v španielskom Valladolide.
Autor TASR
Bogota 24. apríla (TASR) - Kolumbijský cyklista Cristian Camilo Muoz zomrel vo veku 30 rokov na následky infekcie po zranení, ktoré utrpel minulú sobotu pri páde na pretekoch Tour de Jura vo Francúzsku. Bývalý kolega Slovinca Tadeja Pogačara v UAE Team Emirates si pri nehode poranil koleno, dostal infekciu a jeho stav sa následkom sepsy rapídne zhoršil.
Šesť dní po páde skonal v nemocnici v španielskom Valladolide. „Tím Nu Colombia hlboko zarmútila správa o úmrtí Cristiana Camila Muoza, ktorý zomrel v piatok v ranných hodinách v dôsledku komplikácií pri liečbe zranení kolena. Jeho stav sa prudko zhoršil a lekárom sa ho napriek snahe už nepodarilo zachrániť," uviedli predstavitelia tímu na sociálnych sieťach.
