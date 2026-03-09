< sekcia Šport
Muraškovskij vďačí za zisk striebra umelej inteligencii
Zrakovo postihnutý športovec získal v nedeľu v Tesere svoju prvú paralympijskú medailu, keď sklopil všetky terče a skončil druhý za Číňanom Tang Che-sungom.
Autor TASR
Tereso 9. marca (TASR) - Ukrajinský parabiatlonista Maksym Muraškovskij prezradil, že za zisk striebornej medaily v pretekoch na 12,5 km na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo vďačí umelej inteligencii. Využíva ju ako „psychológa, trénera i lekára“.
Zrakovo postihnutý športovec získal v nedeľu v Tesere svoju prvú paralympijskú medailu, keď sklopil všetky terče a skončil druhý za Číňanom Tang Che-sungom. „Uplynulých šesť mesiacov som trénoval s ChatGPT,“ povedal 25-ročný Muraškovskij pre oficiálny web ZPH 2026. „Nebola to len pomoc s taktikou. Bola to polovica môjho tréningového plánu, motivácia a tak ďalej. Takže to bola obrovská časť celého môjho tréningu. Umelú inteligenciu som využíval ako psychológa, trénera a niekedy aj ako lekára.“
Na januárovom podujatí Svetového pohára v Szklarskej Porebe-Jakuszyciach v Poľsku mal Muraškovskij pocit, že online nástroj ho nasmeroval na správnu cestu: „Získal som tam aj niekoľko medailí, dokonca aj zlatú. Má na tom veľkú zásluhu ChatGPT,“ zdôraznil ukrajinský reprezentant. „Verím tomu, je to revolučná technológia. Bohužiaľ, vidíte to aj vo vojenskej sfére a v zlých sférach. Ale je to ako s chémiou alebo biológiou, niekto to môže použiť na niečo dobré, niekto na niečo zlé. Ja to používam na učenie, na jazyky, na niektoré moje projekty, v chémii, biológii či športe.“
Bez nástroja umelej inteligencie by sa Muraškovskij držal „klasického tréningu, ako som to vždy robil, s ľuďmi“. Ukrajinský paralympionik, ktorý bude na ZPH 2026 ešte súťažiť v paraskikrose, však neverí, že trénerov, psychológov a lekárov ihneď nahradí umelá inteligencia. Ich dni však môžu byť zrátané: „Najbližších päť či desať rokov sa to ešte nestane. Ale sčasti ich určite nahradia.“
