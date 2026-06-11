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Murgaš je už kmeňovým hráčom Ružomberka, podpísal trojročnú zmluvu
Murgaš začínal s futbalom v Slovane Bratislava, od pätnástich rokov bol v Admire Viedeň. Pod Čebrať prišiel v zime najprv na skúšku a potom z toho bolo polročné hosťovanie.
Autor TASR
Ružomberok 11. júna (TASR) - Účastník slovenskej futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok podpísal trojročnú zmluvu so stredopoliarom Jánom Murgašom do 31. mája 2029. Člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov strávil na Liptove jarnú časť počas hosťovania z rakúskej Admiry Wacker.
„Hráča sme mali v jarnej časti sezóny u nás na hosťovaní z FC Admira Wacker s opciou, ktorú sme si teraz uplatnili. Zavážili hráčove výkony a jeho potenciál. Veríme, že ho aj naplní. Ide o kreatívneho futbalistu, a tak od neho očakávame tiež plusové body - góly, či asistencie,“ uviedol športový riaditeľ ružomberského klubu Tomáš Hübschman.
Murgaš začínal s futbalom v Slovane Bratislava, od pätnástich rokov bol v Admire Viedeň. Pod Čebrať prišiel v zime najprv na skúšku a potom z toho bolo polročné hosťovanie. „V prvom rade som veľmi vďačný za to, že ružomberský klub prejavil o mňa záujem. Ja budem pokračovať v tvrdej robote, aby sa mi podarilo plniť jeho očakávania a splatiť túto dôveru. Určite je to svojim spôsobom i záväzok. Hrával som síce v Rakúsku druhú ligu, ktorá má svoju kvalitu, no určite príchod do Ružomberka znamenal posun v mojej hráčskej kariére,“ povedal 22-ročný stredopoliar. V prebiehajúcej kvalifikácii na ME 2027 do 21 rokov odohral štyri stretnutia.
Murgaš nastúpil na jar za Liptákov v Niké lige desaťkrát a raz skóroval.
„Hráča sme mali v jarnej časti sezóny u nás na hosťovaní z FC Admira Wacker s opciou, ktorú sme si teraz uplatnili. Zavážili hráčove výkony a jeho potenciál. Veríme, že ho aj naplní. Ide o kreatívneho futbalistu, a tak od neho očakávame tiež plusové body - góly, či asistencie,“ uviedol športový riaditeľ ružomberského klubu Tomáš Hübschman.
Murgaš začínal s futbalom v Slovane Bratislava, od pätnástich rokov bol v Admire Viedeň. Pod Čebrať prišiel v zime najprv na skúšku a potom z toho bolo polročné hosťovanie. „V prvom rade som veľmi vďačný za to, že ružomberský klub prejavil o mňa záujem. Ja budem pokračovať v tvrdej robote, aby sa mi podarilo plniť jeho očakávania a splatiť túto dôveru. Určite je to svojim spôsobom i záväzok. Hrával som síce v Rakúsku druhú ligu, ktorá má svoju kvalitu, no určite príchod do Ružomberka znamenal posun v mojej hráčskej kariére,“ povedal 22-ročný stredopoliar. V prebiehajúcej kvalifikácii na ME 2027 do 21 rokov odohral štyri stretnutia.
Murgaš nastúpil na jar za Liptákov v Niké lige desaťkrát a raz skóroval.