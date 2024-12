Murillo oznámil pohlavie prvého dieťaťa na štadióne Nottinghamu

Nottingham 24. decembra (TASR) - Štadión Nottinghamu Forest, účastníka anglickej Premier League, sa minulý víkend premenil na nepoznanie. Konala sa tam párty obrancu tímu Murilla Santiaga Costu, ktorý spolu s manželkou Mabili oznámil pohlavie ich prvého dieťaťa.



Dvadsaťdvaročný Murillo sa zišiel so svojimi blízkymi na pôde historického štadióna a oznámil, že bude mať dievčatko. Odhalenie pohlavia bolo spojené s mohutnými pyrotechnickými efektmi, balónmi a celú udalosť strímovali.



Fanúšikovia klubu sa na sociálnych sieťach vyjadrili pozitívne, že ich obranca využil štadión na toto oznámenie. Bol to podľa nich odkaz, ako veľmi miluje klub. "Odhalenie pohlavia na štadióne rovná sa doživotná zmluva," napísal jeden z nich. Ďalší dodal: "Nikto sa nerozhodne mať dieťa, ak by mal v úmysle presťahovať sa inam."