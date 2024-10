Murphy prestúpil zo Slovana do HK Poprad

Poprad 17. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Wade Murphy prestúpil zo Slovana Bratislava do HK Poprad. Tridsaťročný útočník stihol za "belasých" odohrať v tejto sezóne Tipos extraligy 10 zápasov s bilanciou osem bodov (6+2).



Pre Murphyho bude Poprad piaty angažmán v Európe. "Naskytla sa možnosť prevziať Wadeovu zmluvu a po rozhovoroch aj on prejavil záujem prísť do Popradu. Touto cestou ho chcem privítať u nás a verím, že nám pomôže s našou produktivitou," uviedol športový riaditeľ Július Koval pre oficiálny klubový web.