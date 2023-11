Murphy si vykĺbil rameno,po operácii bude chýbať Newcastlu tri mesiace

Newcastle 5. novembra (TASR) - Futbalisti Newcastlu United sa budú musieť dlhší čas zaobísť bez Jacoba Murphyho. Dvadsaťosemročný krídelník si v sobotnom zápase 11. kola anglickej Premier League proti Arsenalu (1:0) opäť vykĺbil problémové rameno a nevyhne sa operácii, po ktorej ho čaká približne trojmesačná pauza.



Spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku si vykĺbil rameno už v októbrovom dueli s Crystal Palace, no po dohode s trénermi a lekármi sa rozhodol, že bude ďalej hrať, než by sa mal podrobiť zákroku. Proti Arsenalu prišiel v druhom polčase na trávnik ako striedajúci hráč, no vydržal na ňom iba 15 minút. Počas behu sa mu zranenie obnovilo. Tréner "strák" Eddie Howe potvrdil, že tentoraz sa už Murphy operácii nevyhne.



"U Jacoba sme vždy vedeli, že existuje šanca, že sa mu to s ramenom opäť stane, ale boli sme pripravení podstúpiť toto riziko. Nanešťastie sa v zápase zranil a teraz nám bude po operácii dlhšie chýbať. Je to pre nás veľká strata," citoval Howea denník Northern Echo. Muprhy prišiel do Newcastlu v roku 2017 z Norwichu, v rokoch 2019-2020 hosťoval vo West Bromwichi a Sheffielde Wednesday.