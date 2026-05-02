Murphy zdolal štvornásobného majstra Higginsa a postúpil do finále
Autor TASR
Sheffield 2 mája (TASR) - Angličan Shaun Murphy postúpil do finále MS v snookeri. V sobotňajšom semifinále v Sheffielde zdolal štvornásobného šampióna Škóta Johna Higginsa. Murphy sa stretne v súboji o titul s víťazom druhého semifinálového zápasu, v ktorom sa stretne Číňan Wu I-ce s Markom Allenom zo Severného Írska.
Ich vzájomná bilancia je vyrovnaná 11:11. „Dnes som do toho išiel s vedomím, že ak dostanem šancu, môžem uspieť,“ povedal Murphy pre BBC. Čaká ho piate finále na MS. „John Higgins je úžasný hráč a veľký človek. Čím tvrdšie to na stole vyzerá, tým lepšie hrá. Je to taký súťaživý hráč. Ak budem v päťdesiatke aspoň z polovice taký hráč ako on, budem na seba veľmi hrdý,“ poznamenal Murphy.
