Murray a Djokovič po pol roku ukončili spoluprácu

Londýn 13. mája (TASR) - Bývalý britský tenista Andy Murray už nie je trénerom Novaka Djokoviča. Spolupráca niekdajších rivalov sa skončila po pol roku.



Trojnásobný grandslamový šampión a dvojnásobný olympijský víťaz Murray sa pridal k trénerskému tímu Djokoviča len koncom novembra. Srb pod jeho vedením postúpil do semifinále Australian Open, kde ho vyradilo zranenie zadného stehenného svalu. Odvtedy však prehral svoj úvodný zápas na štyroch rôznych turnajoch a v Miami podľahol vo finále Čechovi Jakubovi Menšíkovi. „Ďakujem, tréner Andy, za všetku tvrdú prácu, zábavu a podporu počas posledných šiestich mesiacov na kurte aj mimo neho. Prehlbovanie nášho spoločného priateľstva som si naozaj užil,“ napísal Djokovič na Instagrame.



Murray bol v rokoch 2010 až 2013 jediný, kto dokázal narušiť grandslamovú hegemóniu Djokoviča, Rafaela Nadala a Rogera Federera. S hráčskou kariéru sa rozlúčil na OH v Paríži vo veku 37 rokov. Podľa agentúry DPA bolo rozhodnutie ukončiť spoluprácu vzájomné. „Ďakujem Novakovi za neuveriteľnú príležitosť spolupracovať a ďakujem jeho tímu za všetku ich tvrdú prácu počas posledných šiestich mesiacov. Do zvyšku sezóny prajem Novakovi len to najlepšie,“ uviedol Murray.