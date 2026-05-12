Murray bude počas trávnatej časti sezóny trénerom Drapera
Murray sa prednedávnom vyjadril, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu, ale nechcel veľa cestovať, jedine, ak by to bolo možné s jeho rodinou.
Autor TASR
Londýn 12. mája (TASR) - Britského tenistu Jacka Drapera povedie počas trávnatej časti sezóny jeho krajan Andy Murray. Cieľom tejto spolupráce je návrat bývalej svetovej štvorky na víťaznú vlnu a príprava na grandslamový Wimbledon.
Murray sa prednedávnom vyjadril, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu, ale nechcel veľa cestovať, jedine, ak by to bolo možné s jeho rodinou. V minulosti trénoval Novaka Djokoviča. Draper ukončil spoluprácu s doterajším koučom Jamiem Delgadom. „Andy ma bude podporovať počas trávnatej časti sezóny spolu s mojim excelentným tímom,“ cituje agentúra AFP Drapera.
Dvadsaťštyriročného Brita trápila v poslednom období veľké zdravotné problémy, od februára dokázal uspieť len v deviatich zápasoch.
