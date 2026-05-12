Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Šport

Murray bude počas trávnatej časti sezóny trénerom Drapera

.
Na archívnej snímke Jack Draper. Foto: TASR

Murray sa prednedávnom vyjadril, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu, ale nechcel veľa cestovať, jedine, ak by to bolo možné s jeho rodinou.

Autor TASR
Londýn 12. mája (TASR) - Britského tenistu Jacka Drapera povedie počas trávnatej časti sezóny jeho krajan Andy Murray. Cieľom tejto spolupráce je návrat bývalej svetovej štvorky na víťaznú vlnu a príprava na grandslamový Wimbledon.

Murray sa prednedávnom vyjadril, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu, ale nechcel veľa cestovať, jedine, ak by to bolo možné s jeho rodinou. V minulosti trénoval Novaka Djokoviča. Draper ukončil spoluprácu s doterajším koučom Jamiem Delgadom. „Andy ma bude podporovať počas trávnatej časti sezóny spolu s mojim excelentným tímom,“ cituje agentúra AFP Drapera.

Dvadsaťštyriročného Brita trápila v poslednom období veľké zdravotné problémy, od februára dokázal uspieť len v deviatich zápasoch.
.

Neprehliadnite

Blanár: Proces integrácie krajín západného Balkánu je životne dôležitý

SFZ schválil Weissa st. za nového trénera slovenskej reprezentácie

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov