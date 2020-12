Murray nechce riskovať, v Delray Beach sa nepredstaví

Edinburgh 31. decembra (TASR) - Škótsky tenista Andy Murray napokon nebude štartovať na turnaji ATP v Delray Beach, ktorý sa začína už budúci týždeň. Bývalý líder svetového rebríčka dostal od organizátorov voľnú kartu, no rozhodol sa do USA pred Australian Open necestovať z bezpečnostných dôvodov.



"Po diskusii s mojím tímom som sa rozhodol nehrať v Delray Beach. Dôvodom je nárast počtu prípadov nakazených koronavírusom a s tým súvisiace obmedzenie medzikontinentálnych letov. Pred Australian Open by som chcel obmedziť riziká. Som vďačný organizátorom za pochopenie a teším sa, že si u nich ešte niekedy zahrám," povedal podľa AFP Murray, ktorému patrí aktuálne v rebríčku ATP 122. priečka.



Turnaj na Floride v Delray Beach tradične býva až vo februári. Tentokrát ho však pre neskorší začiatok Australian Open presunuli o mesiac skôr a bude slúžiť ako jedna z prvých príprav na úvodné grandslamové podujatie sezóny.