Murray chce stihnúť Wimbledon: Snáď budem v poriadku

Londýn 21. júna (TASR) - Britský tenista Andy Murray napriek problémom s brušným svalstvom verí, že sa bude môcť predstaviť na treťom grandslamovom podujatí sezóny vo Wimbledone. V prvej polovici júna sa zranil vo finále trávnatého turnaja ATP v Stuttgarte a minulý týždeň sa musel odhlásiť z podujatia v londýnskom Queen´s Clube.



"Pozitívom je, že už môžem trénovať, ale niektoré údery stále nie som schopný hrať. Zranenie sa hojí, ale stále to nie je ono. Dúfam, že v najbližších dňoch budem mať príležitosť ešte viac postihnuté miesto otestovať a snáď budem v poriadku. Cítil som sa dobre herne i fyzicky, žiaľ, zranil som sa a to je frustrujúce," uviedol trojnásobný grandslamový šampión pre agentúru AFP.



Už vlani mal Murray pred Wimbledonom zdravotné problémy a nemohol naplno trénovať, na londýnskej tráve sa napokon prebojoval do tretieho kola.