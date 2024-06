Murray sa po operácii chrbta odhlásil z Wimbledonu

Londýn 23. júna (TASR) - Dvojnásobný wimbledonský šampión Andy Murray sa po operácii chrbta odhlásil z tohtoročného turnaja, potvrdila v nedeľu ATP Tour.



"Andy Murray sa po operácii bohužiaľ nezúčastní Wimbledonu. Oddýchni si a zotav sa Andy, budeš nám tam chýbať," uviedla ATP na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Tridsaťsedemročný Brit sa chcel rozlúčkovo predstaviť na grandslamovom turnaji na tráve, na ktorom zvíťazil v rokoch 2013 a 2016.



Murray potrebuje na zotavenie približne šesť týždňov, pričom Wimbledon sa začína 1. júla. Čakajú ho tiež preteky s časom, aby bol o mesiac fit a mohol sa predstaviť na olympijskom turnaji v Paríži. Brit získal na OH 2012 v Londýne zlatú medailu vo dvojhre a o štyri roky neskôr v Riu de Janeiru dokázal triumf obhájiť.



Na predchádzajúcom turnaji ATP v Londýne skrečoval v 2. kole zápas s Austrálčanom Jordanom Thompsonom za stavu 1:4 v prvom sete pre zranenie nohy. Počas zápasu si vyžiadal ošetrenie v oblasti bedra a pravého kolena. Predtým v 1. kole zdolal Alexeia Popyrina z Austrálie 6:3, 3:6, 6:3. Bol to jeho 1000. zápas v kariére.



Vo Wimbledone mal hrať okrem dvojhry aj štvorhru so svojím bratom Jamiem. Informovala o to agentúra AFP.