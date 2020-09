Murray sa predstaví v Paríži, dostal voľnú kartu

Paríž 14. septembra (TASR) - Britský tenista Andy Murray dostal voľnú kartu od organizátorov parížskeho Roland Garros. Okrem bývalej svetovej jednotky dostalo voľný vstup na grandslamové podujatie už iba sedem domácich hráčov.



Murray v nedávnej minulosti bojoval so zraneniami panvovej kosti a holene a v rebríčku ATP klesol až na 129. priečku. Voľnú kartu dostal v tomto roku aj od organizátorov US Open. Škót sa na parížskej antuke dostal najďalej do finále v roku 2016. Podujatie štartuje 21. septembra. Informovala agentúra AP.