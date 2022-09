Murray si chce zahrať ešte jeden zápas s Federerom

Londýn 17. septembra (TASR) - Britský tenista Andy Murray dúfa, že dostane ešte jednu šancu zahrať si s Rogerom Federerom. Poslednú možnosť bude mať na budúci týždeň na Laver Cupe v Londýne.



Škót odohral so Švajčiarom 25 vzájomných stretnutí. Najpamätnejšie sa konali v roku 2012. Murray najprv podľahol Federerovi vo finále Wimbledonu, o necelý mesiac mu prehru vrátil v olympijskom finále v tom istom areáli.



"Bol to nepochybne úžasný hráč. Mal som šťastie, že som mohol proti nemu nastúpiť v tých najväčších zápasoch na tých najväčších turnajoch. Vtedy som to tak neocenil, ale keď sa teraz pozerám späť, je neuveriteľné, čo dosiahol," povedal Murray podľa DPA.