Murray tretíkrát ukončil spoluprácu s trénerom Lendlom: Veľa ma naučil

Londýn 10. novembra (TASR) - Britský tenista Andy Murray tretíkrát v kariére ukončil spoluprácu s trénerom Ivanom Lendlom. Bývalá svetová jednotka rebríčka ATP získala pod vedením česko-amerického kouča všetky tri grandslamové tituly.



Murray sa po rokoch boja so zranením bedrového kĺbu opäť dostal do najlepšej päťdesiatky, na najväčších turnajoch však nedosiahol želané výsledky. "Ivan pri mne stál v najväčších chvíľach mojej kariéry a neviem, ako sa mu dostatočne poďakovať za všetko, čo mi pomohol dosiahnuť. Je to jedinečná osobnosť, ktorá chápe, čo je potrebné pre víťazstvo. Za tie roky som sa od neho veľa naučil," citovala agentúra AFP v súčasnosti 42. hráča svetového renkingu.



"Na časy, keď sme spolupracovali s Andym, budem mať skvelé spomienky. Je to pracovitý človek a šport je vďaka nemu lepší. Do ďalších rokov mu želám len to najlepšie," povedal Lendl.