Dubaj 28. februára (TASR) - Britský tenista Andy Murray v lete pravdepodobne ukončí aktívnu kariéru. Trojnásobný grandslamový víťaz to uviedol po stredajšej prehre s Francúzom Ugom Humbertom v 2. kole turnaja ATP v Dubaji. Informovala o tom agentúra AFP.



"Už som otrávený neustále odpovedať na otázky týkajúce sa môjho odchodu z vrcholového športu, ktoré dostávam po každom zápase na každom turnaji. Po skončení leta ma už v súťažnom kolotoči s najväčšou pravdepodobnosťou neuvidíte," povedal Murray, ktorý v tomto roku vyhral na mužskom profesionálnom okruhu iba dva z ôsmich zápasov.



Škót je dvojnásobný olympijský šampión vo dvojhre. V rokoch 2013 a 2016 triumfoval na tráve vo Wimbledone. Prvú grandslamovú trofej získal v septembri 2012 na US Open. Na Australian Open bol päťkrát vo finále, raz sa mu to podarilo na Roland Garros.