Murray vynechá Roland Garros a aj celú antukovú sezónu,nechce riskovať

Londýn 6. februára (TASR) - Britský tenista Andy Murray nebude hrať na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Vynechá celú antukovú sezónu.



Tridsaťštyriročný Škót sa plne sústredí na sezónu turnajov na tráve. "V uplynulých rokoch antuka vždy zhoršila moje problémy. Poradil som sa s tímom a hoci sa cítim zdravotne v poriadku, na antuke hrať nebudem. Nechcem riskovať. Neznamená to však, že v budúcnosti sa na nej už vôbec nepredstavím," povedal Murray podľa agentúry DPA.



Murray tiež informoval, že ukončil spoluprácu s trénerom Janom De Wittom a opätovne ho vedie Dani Vallverdu. "Stan Wawrinka sa bude nejakú dobu dávať zdravotne dokopy a môžem tak opäť pracovať s Danim. Pre mňa je to výborné krátkodobé riešenie. Stále však hľadám niekoho na dlhšiu spoluprácu, nie je to jednoduché," dodal trojnásobný grandslamový šampión.