Manchester 16. septembra (TASR) – Britský tenista Andy Murray vynechal pre finále Davisovho pohára pohreb svojej starej mamy. Trojnásobný grandslamový víťaz to oznámil v piatok, keď prispel triumfom nad Leandrom Riedim k víťazstvu svojho tímu 2:1 nad Švajčiarskom.



"Dnes je pre mňa náročný deň, pretože je pohreb mojej babky. Ospravedlňujem sa svojej rodine, že tam dnes nemôžem byť. Toto víťazstvo je pre teba, babi," povedal Murray v emotívnom rozhovore po vyše trojhodinovom zápase. O účasti sa poradil so svojím otcom.



"Povedal, že ona by chcela, aby som hral a nech sa uistím, že vyhrám. Tak som to urobil," povedal Murray podľa agentúry AP. V ďalšom zápase vyrovnal skóre Stan Wawrinka, ktorý vyhral nad Cameronom Norriem a zápas rozhodli vo štvorhre Dan Evans a Neal Skupski. Veľká Británia má domácej B-skupine dve víťazstvá a je tak na najlepšej ceste k postupu do vyraďovacej fázy.