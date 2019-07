Murrayho návrat do dvojhry sa blíži, hovorí o turnaji v Cincinnati

V januári pritom zvažoval koniec kariéry pre pretrvávajúce bolesti, potom však absolvoval úspešný chirurgický zákrok.

Washington 30. júla (TASR) - Britský tenista Andy Murray by sa mohol čoskoro predstaviť aj vo dvojhre. Tridsaťdvaročný trojnásobný grandslamový víťaz sa rozbieha vo štvorhre po januárovej operácii bedra. Podľa agentúry AFP Murray cíti, že v najlepšom prípade prichádza do úvahy už jeho singlová účasť na turnaji ATP v americkom Cincinnati o dva týždne.



V januári pritom zvažoval koniec kariéry pre pretrvávajúce bolesti, potom však absolvoval úspešný chirurgický zákrok. "Chcel by som si zahrať vo dvojhre hneď, ako to pôjde. Budem pokračovať v tréningu a uvidíme. Ak nevyjde Cincinnati, zrejme to skúsim až po US Open, nerád by som totiž hneď na úvod riskoval päťsetový zápas," citovala agentúra AFP Murrayho, ktorý momentálne bojuje vo štvorhre s bratom Jamiem na turnaji vo Washingtone.