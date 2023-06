Murrayho vynechali z plagátu turnajových velikánov Wimbledonu

Londýn 21. júna (TASR) - Jamie Murray a Niall Erskine, brat a strýko Andyho Murrayho vyjadrili svoj hnev nad zaobchádzaním s bývalým lídrom svetového rebríčka a dvojnásobným víťazom Wimbledonu. Britského tenistu totiž vynechali na plagáte minulých a súčasných velikánov turnaja.



V popredí plagátu sú zobrazené mladé talenty Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, za nimi nasleduje trio Roger Federer, Novak Djokovič a Rafael Nadal, ďalej hráči ako Björn Borg, John McEnroe, Martina Navrátilová či sestry Williamsové. Murray pritom svojím triumfom z roku 2013 ukončil 77-ročné čakanie na britského víťaza turnaja a stal sa tak jediným Britom, ktorý ovládol trávniky All England Clubu v novodobej histórii tenisu.



"Otrasné na každej úrovni. Všetko je o tých v popredí, no a tvorcu britskej histórie nikde nevidno. Mali by ste sa za seba hanbiť," reagoval Erskine na sociálnej sieti. "Nehovorili desať rokov o veľkej štvorke, až kým si neroztrhal bok, keď bol svetovou jednotkou?," dodal Jamie Murray. Ilustrátor Grant Gruenhaupt reagoval tým, že na pláne sú i ďalšie maľby. Informácie priniesla agentúra AFP.