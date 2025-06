Muse sa stal novým trénerom Pittsburghu Penguins, nahradil Sullivana

Pittsburgh 4. júna (TASR) - Dan Muse je nový tréner hokejistov Pittsburghu Penguins. V NHL doteraz pôsobil iba v úlohe asistenta v kluboch New York Rangers (2023-25) a Nashville Predators (2017-20). Vo funkcii nahradil Mikea Sullivana, pod vedením ktorého získal tím dvakrát Stanley Cup, no v troch uplynulých sezónach sa nedostal do play off.



Štyridsaťdvaročný Muse pomohol klubom na svojich predchádzajúcich pôsobiskách k trom divíznym titulom (Nashville v roku 2018 a 2019 a Rangers v roku 2024) a dvom ziskom Prezidentskej trofeje. S USA získal v roku 2023 ako hlavný kouč titul na MS hráčov do 18 rokov. „Mali sme viacero kandidátov, ale Dan Muse sa ukázal ako najlepšia voľba. To, čo Dana odlišovalo od iných, bola jeho schopnosť rozvíjať hráčov a jeho konzistentné úspechy pri trénovaní špeciálnych tímov v NHL. V minulosti už preukázal schopnosť nadviazať kontakt s hráčmi vo všetkých fázach ich kariéry a pomôcť im dosiahnuť ich potenciál,“ povedal prezident hokejových operácií a generálny manažér klubu Kyle Dubas.



Sullivan pôsobil na striedačke „tučniakov“ takmer desať rokov a získal s nimi dva Stanleyho poháre. S tímom dosiahol 409 víťazstiev, čo je klubový rekord. V rokoch 2016 a 2017 ho dostal až na vrchol a „tučniaci“ sa stali prvým tímom, ktorý obhájil titul v ére platového stropu.