Musetti a Hurkacz postúpili do 3. kola dvojhry vo Wimbledone

muži - dvojhra - 2. kolo:

Andrej Rubľov (Rus.-7) - Aslan Karacev (Rus.) 6:7 (4), 6:3, 6:4, 7:5

Denis Shapovalov (Kan.-26) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 7:6 (7)

Stan Wawrinka (Švajč.) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.-29) 6:3, 4:6, 6:4, 6:2

Maximilian Marterer (Nem.) - Michael Mmoh (USA) 7:5, 7:6 (5), 6:4

Lorenzo Musetti (Tal.-14) - Jaume Munar (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1

Hubert Hurkacz (Poľ.-17) - Jan Choinski (V. Brit.) 6:4, 6:4, 7:6 (3)

Quentin Halys (Fr.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 6:3, 6:1, 6:4

Alexander Bublik (Kaz.-23) - Jeffrey John Wolf (USA) 6:3, 7:6 (5), 6:0





muži - dvojhra - 1. kolo:

Alexander Zverev (Nem.-19) - Gijs Brouwer (Hol.) 6:4, 7:6 (4), 7:6 (5)

Alex de Minaur (Austr.-15) - Kimmer Coppejans (Belg.) 6:7 (5), 6:3, 6:3, 7:6 (2)

Nicolas Jarry (Čile-25) - Marco Cecchinato (Tal.) 4:6, 6:2, 6:4, 6:1

Botic van de Zandschulp (Hol.) - Čang Č'-čen (Čína) 2:6, 7:6 (3), 7:6 (6), 3:6, 6:2

Josuke Watanuki (Jap.) - Marc-Andrea Hüsler (Švajč.) 6:7 (5), 5:7, 7:6 (5), 7:6 (3), 6:3

Christopher O'Connell (Austr.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 7:5, 6:4, 4:6, 6:4

Jason Kubler (Austr.) - Ugo Humbert (Fr.) 6:4, 4:6, 6:2, 3:6, 6:3

Matteo Berrettini (Tal.) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7), 6:3

Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-31) - Arthur Fils (Fr.) 7:6 (3), 6:1, 6:2

Roberto Carballes Baena (Šp.) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:7 (0), 6:3, 6:4, 6:4

Londýn 6. júla (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil suverénne do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole v pozícii nasadenej štrnástky zvíťazil nad Španielom Jaumem Munarom 6:4, 6:3, 6:1. Medzi elitnú 32-ku sa dostal aj Poliak Hubert Hurkacz, semifinalista z roku 2021 ako nasadená sedemnástka zdolal domáceho Brita Jana Choinskeho 6:4, 6:4, 7:6 (3).Ďalej ide aj Švajčiar Stan Wawrinka. Trojnásobný grandslamový šampión vyradil turnajovú dvadsaťdeviatku Argentínčana Tomasa Martina Etcheverryho 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. V ďalšom kole ho čaká druhý nasadený obhajca titulu Srb Novak Djokovič. Wawrinka má vo svojej zbierke tituly z Australian Open, Roland Garros i US Open, no na wimbledonskej tráve sa mu príliš nedarilo. Jeho doterajším maximom na dvorcoch All England Clubu je štvrťfinále.uviedol Wawrinka pre akreditované médiá.Nemec Alexander Zverev úspešne prekonal úvodnú prekážku. Olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu v pozícii nasadenej devätnástky zdolal Holanďana Gijsa Brouwera 6:4, 7:6 (4), 7:6 (5). Cez prvé kolo prešiel aj wimbledonský finalista z roku 2021 Talian Matteo Berrettini po triumfe 6:7 (5), 6:3, 7:6 (7), 6:3 nad krajanom Lorenzom Sonegom.