Musetti, Chačanov a Shelton postúpili do 3. kola na Australian Open

Lorenzo Musetti z Talianska reaguje po víťazstve nad svojím krajanom Lorenzom Sonegom v zápase druhého kola na tenisovom turnaji Australian Open v austrálskom Melbourne vo štvrtok 22. januára 2026. Foto: TASR/AP

Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2.

Melbourne 22. januára (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil do tretieho kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Ako piaty nasadený zvíťazil nad krajanom Lorenzom Sonegom 6:3, 6:3 a 6:4. Ďalej ide aj štvorka podujatia, desaťnásobný šampión Novak Djokovič.

Som rád, že som opäť vyhral. Nebol to jednoduchý zápas proti jednému z mojich najlepších priateľov na celej tour. Nie je tajomstvo, že všetci chceme vyhrať. Nie je jednoduché udržať si koncentráciu a mať správne nasadenie. Mne sa to teraz podarilo, na čo som veľmi hrdý,“ uviedol Musetti v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.

Za viac ako dve hodiny si miestenku do tretieho kola vybojoval Srb Novak Djokovič, talianskeho kvalifikanta Francesca Maestrelliho zdolal 6:3, 6:2, 6:2. „O svojom súperovi som veľa nevedel. V tomto období sa to stáva čoraz viac, ale nikoho nepodceňujem. Mal dobrý servis, ale ešte nemá takú skúsenosť na veľkých turnajoch,“ pochválil Djokovič svojho súpera v druhom kole. Pre 38-ročného Srba to bolo 101. víťazstvo v Melbourne a už len jeden triumf ho delí od vyrovnania Švajčiara Rogera Federera v tejto štatistike. Djokovič sa zároveň môže stať historicky prvým hráčom so 400. víťazstvami na grandslamoch vo dvojhre. V Melbourne chce získať svoj 25. grandslamový titul a stať sa tak absolútnym rekordérom.

Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal ôsmy nasadený Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2. „Myslím si, že Dane má svoju kvalitu a hrá sa proti nemu ťažko. Je jasné, že prečo ho austrálski fanúšikovia milujú. S týmto kurtom už mám svoje skúsenosti, mrzí ma, že som vyradil domáceho hráča. Páči sa mi však hluk a nadšenie, takže vám patrí veľká vďaka za to, že ste nás prišli podporiť,“ vyjadril sa po postupe do tretieho kola.

muži - dvojhra - 2. kolo:

Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-8) - Dane Sweeny (Aust.) 6:3, 6:2, 6:2, Valentin Vacherot (Mon.-30) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2, Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (5), 6:1, Karen Chačanov (Rus.-15) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:1, 6:4, 6:3, Luciano Darderi (Tal.-22) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3, Jakub Menšík (ČR-16) - Rafael Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 6:2, 6:2, Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (6), 6:2, 6:3
.

