< sekcia Šport
Musetti, Chačanov a Shelton postúpili do 3. kola na Australian Open
Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 22. januára (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil do tretieho kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open. Ako piaty nasadený zvíťazil nad krajanom Lorenzom Sonegom 6:3, 6:3 a 6:4. Ďalej ide aj štvorka podujatia, desaťnásobný šampión Novak Djokovič.
„Som rád, že som opäť vyhral. Nebol to jednoduchý zápas proti jednému z mojich najlepších priateľov na celej tour. Nie je tajomstvo, že všetci chceme vyhrať. Nie je jednoduché udržať si koncentráciu a mať správne nasadenie. Mne sa to teraz podarilo, na čo som veľmi hrdý,“ uviedol Musetti v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Za viac ako dve hodiny si miestenku do tretieho kola vybojoval Srb Novak Djokovič, talianskeho kvalifikanta Francesca Maestrelliho zdolal 6:3, 6:2, 6:2. „O svojom súperovi som veľa nevedel. V tomto období sa to stáva čoraz viac, ale nikoho nepodceňujem. Mal dobrý servis, ale ešte nemá takú skúsenosť na veľkých turnajoch,“ pochválil Djokovič svojho súpera v druhom kole. Pre 38-ročného Srba to bolo 101. víťazstvo v Melbourne a už len jeden triumf ho delí od vyrovnania Švajčiara Rogera Federera v tejto štatistike. Djokovič sa zároveň môže stať historicky prvým hráčom so 400. víťazstvami na grandslamoch vo dvojhre. V Melbourne chce získať svoj 25. grandslamový titul a stať sa tak absolútnym rekordérom.
Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal ôsmy nasadený Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2. „Myslím si, že Dane má svoju kvalitu a hrá sa proti nemu ťažko. Je jasné, že prečo ho austrálski fanúšikovia milujú. S týmto kurtom už mám svoje skúsenosti, mrzí ma, že som vyradil domáceho hráča. Páči sa mi však hluk a nadšenie, takže vám patrí veľká vďaka za to, že ste nás prišli podporiť,“ vyjadril sa po postupe do tretieho kola.
„Som rád, že som opäť vyhral. Nebol to jednoduchý zápas proti jednému z mojich najlepších priateľov na celej tour. Nie je tajomstvo, že všetci chceme vyhrať. Nie je jednoduché udržať si koncentráciu a mať správne nasadenie. Mne sa to teraz podarilo, na čo som veľmi hrdý,“ uviedol Musetti v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Za viac ako dve hodiny si miestenku do tretieho kola vybojoval Srb Novak Djokovič, talianskeho kvalifikanta Francesca Maestrelliho zdolal 6:3, 6:2, 6:2. „O svojom súperovi som veľa nevedel. V tomto období sa to stáva čoraz viac, ale nikoho nepodceňujem. Mal dobrý servis, ale ešte nemá takú skúsenosť na veľkých turnajoch,“ pochválil Djokovič svojho súpera v druhom kole. Pre 38-ročného Srba to bolo 101. víťazstvo v Melbourne a už len jeden triumf ho delí od vyrovnania Švajčiara Rogera Federera v tejto štatistike. Djokovič sa zároveň môže stať historicky prvým hráčom so 400. víťazstvami na grandslamoch vo dvojhre. V Melbourne chce získať svoj 25. grandslamový titul a stať sa tak absolútnym rekordérom.
Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal ôsmy nasadený Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2. „Myslím si, že Dane má svoju kvalitu a hrá sa proti nemu ťažko. Je jasné, že prečo ho austrálski fanúšikovia milujú. S týmto kurtom už mám svoje skúsenosti, mrzí ma, že som vyradil domáceho hráča. Páči sa mi však hluk a nadšenie, takže vám patrí veľká vďaka za to, že ste nás prišli podporiť,“ vyjadril sa po postupe do tretieho kola.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-8) - Dane Sweeny (Aust.) 6:3, 6:2, 6:2, Valentin Vacherot (Mon.-30) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2, Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (5), 6:1, Karen Chačanov (Rus.-15) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:1, 6:4, 6:3, Luciano Darderi (Tal.-22) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3, Jakub Menšík (ČR-16) - Rafael Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 6:2, 6:2, Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (6), 6:2, 6:3
Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:3, 6:4, Ben Shelton (USA-8) - Dane Sweeny (Aust.) 6:3, 6:2, 6:2, Valentin Vacherot (Mon.-30) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2, Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (5), 6:1, Karen Chačanov (Rus.-15) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:1, 6:4, 6:3, Luciano Darderi (Tal.-22) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3, Jakub Menšík (ČR-16) - Rafael Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4, Novak Djokovič (Srb.-4) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 6:2, 6:2, Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (6), 6:2, 6:3