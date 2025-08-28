< sekcia Šport
Musetti nedal šancu Goffinovi, postúpil do 3. kola dvojhry
Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti sa bez väčších problémov prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako nasadená desiatka zdolal v 2. kole Belgičana Davida Goffina v troch setoch 6:4, 6:0, 6:2.
muži - dvojhra - 2. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - David Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V.Brit.-5), Bergs postúpil bez boja,
