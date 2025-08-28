Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. august 2025
< sekcia Šport

Musetti nedal šancu Goffinovi, postúpil do 3. kola dvojhry

.
Taliansky tenista Lorenzo Musetti. Foto: TASR/AP

Lorenzo Musetti (Tal.-10) - David Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2.

Autor TASR
New York 28. augusta (TASR) - Taliansky tenista Lorenzo Musetti sa bez väčších problémov prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Ako nasadená desiatka zdolal v 2. kole Belgičana Davida Goffina v troch setoch 6:4, 6:0, 6:2.



muži - dvojhra - 2. kolo:

Lorenzo Musetti (Tal.-10) - David Goffin (Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Zizou Bergs (Belg.) - Jack Draper (V.Brit.-5), Bergs postúpil bez boja,
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská